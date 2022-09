Scontro a Fiavè, ricoverato in condizioni gravi un motociclista

TRENTO. Un motociclista tedesco è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato verso le 11 sulla statale 421, nei pressi di Fiavè.

Dalle prime informazioni pare che la moto si sia scontrata frontalmente con un'auto, con a bordo due persone, anche queste di nazionalità tedesca.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco volontari, la Croce Rossa e l'elicottero di Trentino Emergenza, oltre al personale del servizio gestione strade della Provincia.

Il motocilista è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre i due occupanti dell'auto, feriti in modo lieve, sono stati portati all'ospedale di Tione.