Stangata per gli impianti di risalita, Salvini fa l'esempio di Campiglio

ROMA. Dal 2018 a oggi, un impianto di risalita nella skiarea nei pressi di Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige è passato da un costo energetico tra i 250 e i 260mila euro del 2018-2019 ai 400mila del 2021. Lo ha detto Matteo Salvini



Una stangata - ha spiegato il leader della Lega - che rischia di essere un colpo mortale per il settore, già duramente penalizzato dal calo del turismo per la crisi Covid. E ancora: "Siamo impegnati con senso di responsabilità per individuare il Capo dello Stato, ma continuiamo a dare voce a famiglie, artigiani e imprese: servono almeno 30 miliardi per fronteggiare i rincari".