Che botto a Campiglio: frontale sul viale principale, e la Mini finisce capottata

MADONNA DI CAMPIGLIO - Un sorpasso azzardato sulla statale, proiprio all'ingresso del paese, è costato caro a due automobilisti: le foto scattate dai vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio parlano da sole, in viale Dolomiti di Brenta, è finita con una Mini Cooper ruote all'aria, ed una Mercedes con il muso distrutto. Per fortuna i conducenti dei mezzi hanno riportato ferite non gravi.