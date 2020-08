Smottamenti e frane anche in Val Nambrone verso i laghi di Cornisello: da stamattina i Vigili del fuoco di Giustino stanno sgomberando la strada per far scendere ospiti dei rifugi Cornisello e Segantini, 8 persone. Parte della strada di accesso è stata interessata a un crollo dovuto all’ingrossamento delle vene d’acqua.

Chius per frane anche la strada della val di Genova, in via precauzionale.

Un grosso smottamento aveva interessato nella notte anche il centro di Campiglio con una grossa colata detritica dal rio Patascoss che ha lambito anche le auto parcheggiate davanti all’Hotel Rosengarten.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre si registrano danni alle vetture posteggiate. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Campiglio che stamattina hanno rimosso il materiale e il fango. Nel frattempo però la forte pioggia ha consigliato la chiusura di viale Dolomiti di Brenta e via Pietra Grande causa smottamenti: il collegamento fra Campiglio Nord e Sud avviene solo in galleria. Sul posto la Polizia Locale di Pinzolo.