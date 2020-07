Intervento dell'elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Trento, oggi dopo le 13, sul sentiero che porta al rifugio Trivena, nel comune di Sella Giudicarie. L'elicottero con l'equipe medica a bordo ha soccorso una bambina di 9 anni, colpita al volto da una zoccolata di un cavallo che pascolava nel prato vicino al sentiero.

L'allarme è arrivato dalla madre della piccola; pare che la bambina, visto l'animale che con altri esemplari era nel pascolo, si sia avvicinata per accarezzarlo, provocando la reazione dell'animale.

Immediato l'allarme, in pochi minuti sul posto è giunto il velivolo, con il medico che ha prestato le prime cure alla bambina, che è stata trasportata in volo al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ricoverata in gravi condizioni.