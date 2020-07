Momenti di paura ieri pomeriggio in alta Val Rendena, a causa di un incendio in un condominio di Giustino e un incidente nel centro di Pinzolo che ha coinvolto i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme. Siamo in via Gaggia, a Giustino, fra le ultime case del paese sul confine con il vicino comune di Pinzolo: verso le 18.15 è un vicino ad accorgersi che dalla parte alta del condomino di fianco al suo si leva una grossa nube di fumo nero e fiamme. Sul posto intervengono i vigili del fuoco volontari di Giustino, i colleghi di Pinzolo e Madonna di Campiglio oltre al corpo dei volontari di Tione con l’autoscala e viene chiesto l’aiuto anche dei vigili del fuoco permanenti che salgono in forze da Trento.

Al loro arrivo i pompieri si occupano di mettere al sicuro le persone che in quel momento sono all’interno dell’edificio: un’operazione molto veloce, che si è svolta in modo ordinato e senza panico, riferiscono i pompieri. Molti sono ancora fuori casa. Alla fine ad essere evacuate sono state una quindicina di persone.

Fortunatamente, gli inquilini dei due appartamenti in mansarda, nel cuore dell’incendio, non sono in casa. Le operazioni per spegnere le fiamme sono ancora in corso quando un pickup dei vigili del fuoco di Pinzolo, che sta rientrando in caserma a recuperare del materiale, viene coinvolto in un incidente stradale. Cinque i feriti, lievi, causati dallo scontro, ma il bilancio ha rischiato di essere molto più grave. Nel centro di Pinzolo, in corso Trento che è una via a senso unico sempre molto trafficata, sia di auto che pedoni, il pickup dei vigili del fuoco stava rientrando in caserma quando ha tamponato un’auto con a bordo sei persone, di cui tre bambine.





Articolo completo sull'Adige in edicola

GUARDA IL VIDEO DELL'INCENDIO