ZIANO DI FIEMME. Incidente stradale questa mattina, venerdì 4 settembre, nella galleria Valaverta, lungo la SP 232. Un’auto e un camper si sono scontrati e, in seguito all’impatto, la vettura si è ribaltata su un fianco. Il bilancio è di due persone ferite.

L’allarme è scattato alle 9.37. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Ziano di Fiemme, affiancati dai colleghi di Predazzo, arrivati con le pinze idrauliche e l’attrezzatura necessaria per liberare gli occupanti.

Tre le persone che si trovavano all’interno dell’auto. Due sono riuscite a uscire autonomamente, mentre una terza è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per estrarla è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco con l’attrezzatura da taglio e divaricazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due ambulanze del 118, le forze dell’ordine e il Servizio gestione strade della Provincia. Due persone sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure dei sanitari.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità: la galleria Valaverta è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi e il ripristino della carreggiata.