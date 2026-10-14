VIGO DI FASSA. Un pesante infisso perde stabilità durante le operazioni di carico e travolge un operaio, facendolo cadere lungo una rampa. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 14 ottobre a Vigo di Fassa, nel comune di San Giovanni di Fassa, dove un lavoratore è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, dipendente di una ditta di Villa Lagarina, stava lavorando insieme a un collega alla sostituzione di una finestra in un residence della località. Dopo aver caricato il vecchio infisso sul camion, i due stavano procedendo alle operazioni necessarie per sistemare la nuova finestra quando, per cause ancora da chiarire, il pesante vetro si è sbilanciato ed è caduto dal mezzo, trascinando con sé uno dei lavoratori.

L'operaio è rotolato per alcuni metri lungo il pendio sottostante. Non ha mai perso conoscenza, ma ha lamentato forti dolori alla schiena. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, è stato immobilizzato e trasferito in elicottero al Santa Chiara per gli accertamenti e le cure necessarie.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un uomo di 74 anni, che si trovava poco distante ed era impegnato a potare i rami di un albero. Spaventato dal rumore provocato dalla caduta della finestra, ha perso l'equilibrio ed è precipitato dalla scala. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cavalese per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco volontari di Vigo di Fassa e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio sul lavoro.