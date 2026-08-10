VALFLORIANA. Incidente stradale questa mattina a Montalbiano, frazione di Valfloriana. Un camioncino Apecar è uscito di strada, precipitando per circa 30 metri in una scarpata.

Alla guida del mezzo c'era una donna di 63 anni, rimasta ferita nell'incidente. Dopo essere stata raggiunta e soccorsa, è stata trasportata in elicottero all'ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato traumi di media entità.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cavalese, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e si sono occupati del recupero del mezzo finito nella scarpata.

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, per chiarire le cause che hanno portato l'Apecar a uscire dalla carreggiata.