SAN PELLEGRINO. Una valanga si è staccata questa mattina verso le ore 10 sul lato nord del Col Margherita. Due le persone presenti, di cui nessuno è stato travolto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 10:00, e di conseguenza la Centrale Unica di Emergenza ha allertato gli operatori di Trentino emergenza, il nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Trento fornendo le informazioni per il recupero e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Moena, che ha messo a disposizione i propri operatori al Passo San Pellegrino e a Predazzo.



Le unità cinofile della Polizia di Stato sono salite a bordo a Masi di Cavalese e giunte in elicottero sul posto insieme agli operatori Asuit e del Soccorso Alpino e Speleologico. I due coinvolti sono risultati in buone condizioni: uno illeso, sceso a valle autonomamente, l’altro con lievi traumi all’arto inferiore e perdita di uno sci, elitrasportato all’ospedale di Cavalese per gli accertamenti del caso.



Al termine dell’intervento di recupero è stata eseguita una bonifica finale con supporto delle unità cinofile, Artva, sistema Recco.