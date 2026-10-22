CAMPITELLO DI FASSA. Una rete elettrica più sicura e affidabile per oltre 5.500 utenze della Val di Fassa. È stata inaugurata oggi, 22 ottobre, la nuova cabina primaria di SET Distribuzione, destinata a migliorare la continuità dell’alimentazione elettrica nei comuni di Campitello di Fassa, Canazei e Mazzin. L’infrastruttura punta a ridurre i disservizi e a rispondere alla crescente domanda di energia di famiglie, imprese e attività turistiche.

Il nuovo impianto è completamente automatizzato e telecontrollato 24 ore su 24. Grazie a sensori di ultima generazione sarà possibile individuare e isolare più rapidamente eventuali guasti, limitando il numero delle utenze coinvolte e la durata delle interruzioni di corrente. Una diversa configurazione della rete consentirà inoltre di garantire percorsi alternativi per l’alimentazione elettrica anche durante gli interventi di manutenzione. Il nuovo trasformatore da 40 MVA permetterà di aumentare la capacità complessiva del sistema.

«Con l’impianto di Campitello rendiamo la rete della Val di Fassa ancora più solida, capace di reagire rapidamente a eventuali guasti e pronta ad accompagnare la crescita dei consumi elettrici e della produzione rinnovabile», ha dichiarato Valter Moro, direttore Reti di SET Distribuzione. L’intervento assume particolare importanza per un territorio montano nel quale la stabilità del servizio è essenziale per il funzionamento delle strutture ricettive, delle attività economiche e dei servizi pubblici.

L’opera rientra nel programma di ammodernamento delle infrastrutture elettriche di SET Distribuzione, che prevede ulteriori investimenti per oltre 29 milioni di euro sul territorio trentino. Gli interventi interesseranno anche altre valli e serviranno a favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, sostenere l’elettrificazione dei consumi e rendere le reti più resistenti agli eventi meteorologici estremi.