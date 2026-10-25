PREDAZZO - “La Rosa Bianca - Weisse Rose” ricorda il professor Antonio Gianni Toscani (nella foto), scomparso sul Catinaccio lo scorso maggio a soli 32 anni. Molto stimato dai colleghi e dagli studenti, Toscani ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Per questo l’istituto di istruzione - su iniziativa del dipartimento di scienze motorie - ha deciso di custodirne la memoria intitolandogli la parete di arrampicata del palazzetto scolastico di Predazzo. Lo scoprimento della targa si terrà martedì 27 ottobre nella palestra della scuola, in corso Degasperi.

Per l’occasione è stato organizzato anche il 1° Memorial “Antonio G. Toscani”, un torneo di pallavolo studentesco. Il programma del pomeriggio prevede alle 15 le finali del torneo, alle 16 la premiazione delle squadre e gli interventi commemorativi dei dirigenti scolastici de “La Rosa Bianca” Roberto Trolli e dell’istituto comprensivo Predazzo - Tesero Marco Felicetti, dei rappresentanti degli studenti e delle guide del Cai. A seguire, l’intitolazione ufficiale della parete di arrampicata, alla presenza dei genitori del professor Toscani.

Nella palestra di Predazzo il nome dell’insegnante resterà quale testimonianza di un giovane docente appassionato non solo di sport e montagna, ma anche del suo lavoro a scuola.