TESERO - Incidente stradale a Tesero, in valle di Fiemme, poco dopo le 18 di oggi, domenica 29 novembre. Un'auto è uscita di strada in curva e si è fermata oltre il ciglio della carreggiata, in un tratto con neve a bordo strada.

Nell'incidente è rimasto ferito un ragazzo di 22 anni. Il personale sanitario, arrivato con un'ambulanza, gli ha prestato le prime cure sul posto e poi lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cavalese. La centrale ha classificato le sue condizioni come "a rischio".

I vigili del fuoco volontari di Tesero sono stati allertati alle 18.12. Hanno messo in sicurezza l'area e, insieme a un mezzo del soccorso stradale, hanno rimosso la vettura sollevandola con un'autogru.