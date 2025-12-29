CAVALESE. Nell’ultima settimana i carabinieri sciatori della Compagnia di Cavalese hanno intensificato i servizi di vigilanza e soccorso nei comprensori di Pampeago e Cermis, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole sulle piste. Le attività hanno riguardato interventi di assistenza, controlli preventivi e verifiche sul corretto svolgimento dell’insegnamento sciistico, anche nei confronti di maestri italiani e stranieri.

Tra gli episodi più rilevanti si segnalano diversi scontri tra sciatori e il ritrovamento di un minore smarrito, riconsegnato ai familiari. Particolare rilievo a un controllo del 27 dicembre 2025: uno sciatore, notato mentre tentava di allontanarsi alla vista dei militari, è stato fermato e trovato in possesso di uno spinello.

L’uomo è stato accompagnato a valle e sanzionato; inoltre è stata applicata una multa da 333,33 euro, con ritiro dello skipass giornaliero e allontanamento immediato dalle piste.

L’elevato afflusso di turisti, italiani e stranieri, ha determinato un aumento degli incidenti. Nel periodo considerato i carabinieri sciatori sono intervenuti per soccorrere 30 persone infortunate.

Le attività di controllo hanno portato anche alla sanzione di 31 sciatori per condotte non conformi alle norme di sicurezza, per un importo complessivo superiore a 5.000 euro.

Accertati inoltre 12 casi di abuso di bevande alcoliche, con sanzioni per oltre 4.000 euro. I servizi hanno incluso il richiamo al rispetto dei divieti, in particolare quello di praticare il fuori pista, per i gravi rischi connessi e le difficoltà di intervento in emergenza.