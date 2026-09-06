SORAGA. Sono gravissime, secondo le prime informazioni, le condizioni di un uomo rimasto coinvolto oggi, domenica 6 settembre, in un incidente con il parapendio in val di Fassa.

L’allarme è scattato attorno alle 12, dopo la segnalazione della caduta nei cieli sopra Soraga. Immediata l’attivazione della macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della stazione di Moena, affiancati dai vigili del fuoco volontari della zona.

Da Trento è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero per raggiungere e recuperare il ferito. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.