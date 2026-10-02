SORAGA. L’allarme è scattato poco prima delle 21 di giovedì 1 ottobre a Soraga, in val di Fassa, dove un incendio ha interessato un’abitazione situata al di fuori del centro abitato. In pochi minuti le fiamme si sono alzate sopra il tetto della casa, accompagnate da una colonna di fumo altissima, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

La situazione ha richiesto un intervento particolarmente impegnativo da parte dei vigili del fuoco volontari. Sul posto sono confluiti diversi corpi, intervenuti in supporto ai pompieri di Soraga per cercare di contenere il rogo e impedire che si propagasse ulteriormente.

Secondo le prime informazioni, l'incendio avrebbe inizialmente interessato il tetto dell'abitazione, per poi estendersi anche ai locali interni. Le operazioni di spegnimento sono proseguite durante la serata, con i soccorritori impegnati a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

Restano da chiarire le cause che hanno innescato l'incendio e l'entità dei danni riportati dalla struttura.