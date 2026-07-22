CANAZEI. Doppio intervento nel pomeriggio di oggi, 22 luglio 2026, per il Soccorso alpino e speleologico del Trentino in Val di Fassa.

Il primo intervento è in corso sul ghiacciaio della Marmolada, sul versante trentino, nel territorio comunale di Canazei. Secondo le prime informazioni, un alpinista di 40 anni sarebbe scivolato lungo la via Normale, rendendo necessario l'intervento delle squadre di soccorso. Al momento non sono ancora note le sue condizioni né la dinamica precisa dell'incidente.

Contemporaneamente, gli operatori della Stazione Alta Val di Fassa sono impegnati in un secondo intervento nella zona di Campitello di Fassa, dove una persona è rimasta ferita in seguito a una caduta lungo un sentiero.

Entrambe le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sull'esito degli interventi.