CARANO. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 settembre, lungo la statale 48, nel territorio di Carano, poco prima di San Lugano. Lo scontro è avvenuto lungo un rettilineo e ha coinvolto quattro veicoli e complessivamente otto persone.

Fortunatamente, nonostante il numero di mezzi coinvolti, nessuna delle persone è rimasta ferita in modo grave. Due feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre altre quattro persone sono state accompagnate per accertamenti all’ospedale di Cavalese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Carano, anche considerando che uno dei veicoli coinvolti è alimentato a gas. Mobilitati anche i sanitari con ambulanza ed elicottero: nessuno dei feriti è stato però trasportato in elicottero.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Cavalese, ai quali spettano gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.