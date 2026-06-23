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CANAZEI. Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, 23 giugno, lungo la strada del Passo Pordoi, nel territorio di Canazei. Secondo le prime informazioni si sarebbe verificato uno scontro tra una moto e una bicicletta.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Canazei, l'elisoccorso, i carabinieri della Compagnia di Cavalese e la polizia locale di Moena. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
In base alle prime indicazioni, sulla bicicletta viaggiava una donna. La peggio è toccata a quest'ultima, una ragazza sui 30 anni portata all'ospedale di Bolzano. Il motociclista, invece, è stato trsferito al Santa Chiara di Trento.