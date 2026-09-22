CANAZEI. Un pomeriggio in bicicletta sulle strade delle Dolomiti si è concluso con un grave incidente per un turista americano di 75 anni. L’uomo è rimasto ferito oggi, 22 settembre, mentre percorreva la strada che dal passo Sellascende verso Canazei.

Per cause ancora da ricostruire, durante la discesa la bicicletta e un’automobile sono entrate in collisione. L’impatto ha provocato seri traumi al ciclista e sul posto sono state immediatamente mobilitate le squadre di emergenza.

A prestare i primi soccorsi sono intervenuti i sanitari, affiancati dai vigili del fuoco di Canazei. Considerate le condizioni del 75enne è stato fatto arrivare anche l’elicottero, che ha provveduto al trasferimento del ferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Nonostante le conseguenze dello scontro siano considerate serie, l’uomo non avrebbe mai perso conoscenza. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale della Val di Fassa, alla quale spetta ricostruire la dinamica e chiarire le circostanze della collisione.