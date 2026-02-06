CAVALESE. Un ricercato in campo internazionale per reati di natura sessuale è stato arrestato a Cavalese, a pochi chilometri dal perimetro olimpico della val di Fiemme dei giochi invernali di Milano Cortina. Si tratta di un 50enne moldavo rintracciato da carabinieri su segnalazione della Questura di Trento e in collaborazione con l'Interpol "inseguito" dall'autorità giudiziaria della Moldavia per una condanna a 5 anni di reclusione.



L'uomo è stato arrestato su mandato provvisorio ai fini dell'estradizione in una struttura ricettiva fiemmese mentre stava ancora dormendo.