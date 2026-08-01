TRENTO. Incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 1 agosto, lungo la strada del Pordoi, la statale 48 delle Dolomiti, nel territorio comunale di Canazei (foto d’archivio).

Lo scontro è avvenuto in un tornante, dove due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte sono entrati in collisione, riportando ingenti danni. Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro persone: due uomini di 45 e 66 anni, una donna di 61 anni e una bambina di 7 anni.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasporto all'ospedale di Cavalese per gli accertamenti e le cure necessarie.

Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Canazei, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente, mentre gli agenti della Polizia locale hanno regolato la viabilità e svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.