TRENTO. È rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, un giovane di 26 anni che ieri sera, con la sua auto, è piombato in un torrente.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 a Soraga, sulla strada di passo San Pellegrino, nei pressi dello Chalet Cima Uomo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane ha perso il controllo dell’auto, con ogni probabilità a causa del fondo stradale ghiacciato. Il veicolo è uscito di carreggiata finendo in un rio sottostante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Soraga, il personale sanitario e le forze dell’ordine. Considerata la posizione del mezzo, è stato richiesto anche il supporto del corpo di Campitello, con l’impiego del braccio gru distrettuale per il recupero dell’auto.

Il conducente ha riportato alcuni traumi, ma le sue condizioni non sono risultate gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Cavalese per ulteriori accertamenti.

Il veicolo è stato successivamente rimosso dai vigili del fuoco.