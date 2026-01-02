TRENTO. È uscito di strada precipitando in una scarpata: la folle corsa dell’auto si è fermata contro un gruppo di abeti.

È successo in val di Fiemme, lungo la strada Sp 215 che collega Tesero e Pampeago. Intorno alle 18 l’automobilista alla guida, che da Pampeago stava scendendo verso Tesero, ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi nella scarpata.

Un impatto brutale, che però, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi sui due occupanti dell’auto, che sono riusciti a uscire da soli dal veicolo rovesciato.

Nel frattempo erano arrivati i soccorsi, con due ambulanze e i vigili del fuoco di Tesero, guidati dal comandante Sergio Delvai.

I due feriti sono stati portati in ospedale a Cavalese per accertamenti, mentre i pompieri, con la collaborazione del corpo di Cavalese che ha messo a disposizione il camion gru, hanno recuperato l’auto.