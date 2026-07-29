PREDAZZO. Nuovo parcheggio interrato sotto ai campi dell'oratorio, approvato il Documento di indirizzo alla progettazione. Cioè una sintesi di quello di cui l'amministrazione comunale ha bisogno, resa nota ai progettisti che vorranno partecipare alla gara d'appalto di uno dei principali interventi che vedranno la luce a Predazzo nei prossimi anni.

Un atto dovuto, un passo in avanti verso l'opera pubblica che porterà nel sottosuolo 70 nuovi posti auto, che potrebbero diventare 90 utilizzando il terreno comunale adiacente all'area interessata dall'intervento, in via Pra Maor. «Chiediamo ai progettisti di valutare gli accessi al parcheggio e di rifare il manto sintetico del campetto dell'oratorio, utilizzato per giocare a calcio e tennis» spiega l'assessore ai lavori pubblici Terens Boninsegna.

L'investimento è importante, da quasi 4 milioni di euro. Per la precisione, 3.955.800, che saranno finanziati con un contributo della Provincia per 3.758.010 euro. «La gara per la progettazione del parcheggio interrato partirà a breve - prosegue Boninsegna - Potremo contare sul supporto di Apac (Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ndr), per non mettere sotto stress il nostro ufficio tecnico, che comunque sarà coinvolto nella progettazione. La speranza è che la gara d'appalto parta in autunno. Poi pubblicheremo il bando per eseguire i lavori veri e propri, che contiamo di avviare nella primavera 2027».La costruzione del nuovo parcheggio interrato rientra all'interno di una operazione più grande che l'amministrazione comunale ha in mente di attuare nel centro storico di Predazzo.

Il "disegno" prevede la ristrutturazione urbanistica di Piazza Santi Filippo e Giacomo (intervento da 2.644.200 euro) e delle vie laterali della piazza stessa (via Gabrielli, via IX Novembre, via Roma, via Garibaldi, via Pra Maor e vicolo Bozin, via Cesare Battisti, intervento da 1.900.000 euro).

«Siamo vincolati alle disposizioni della Soprintendenza, visto che nella piazza si trovano municipio, chiesa e Museo Geologico delle Dolomiti. In ogni caso, entro l'anno approveremo il progetto e potremo avviare la gara d'appalto».In materia, giovedì sera il consiglio comunale deciderà sull'inserimento nel bilancio comunale di nuovi fondi che saranno destinati alla sistemazione della viabilità.Intanto, quest'estate è in corso la sperimentazione della ztl.

Il principale cambiamento riguarda la limitazione totale della circolazione per tutti i mezzi motorizzati nel tratto compreso dall'incrocio tra via Roma e via IX Novembre fino all'incrocio con via Garibaldi. Dalla direzione opposta del viale principale, è stato istituito un senso unico dal piazzale del Cinema Teatro fino all'incrocio con via Garibaldi. Infine, è stato invertito in modo definitivo l'accesso al parcheggio riservato ai clienti della Famiglia Cooperativa, con uscita obbligatoria su via Ettore Sott Sass. Come tutte le novità, c'è qualcuno che l'ha apprezzata e altri meno. «Raccolti tutti i pareri della sperimentazione attuata quest'estate, per il futuro l'amministrazione comunale valuterà varie opzioni».

Spostando l'attenzione alla frazione di Bellamonte, in questi giorni stanno terminando i lavori al parcheggio del centro servizi, che hanno aumentato da 8 a 30 il numero degli stalli. «Lo spazio viene già utilizzato - conclude l'assessore - Al termine della stagione estiva ci concentreremo sulla sistemazione delle parti private adiacenti parcheggio».