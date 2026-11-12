CAVALESE - Ai candidati dell’attuale graduatoria riservata agli infermieri dell’ospedale di Fiemme (nella foto) viene chiesto di confermare la disponibilità all’assunzione entro 48 ore, per assicurare la continuità dei servizi. In due giorni, dunque, l’aspirante infermiere che arriva da fuori deve trovare casa (buona fortuna...) e organizzarsi una nuova vita.

Un periodo decisamente troppo breve, che ha spinto la consigliera provinciale Maria Bosin (Patt) a chiedere tempi ragionevoli per l’accettazione delle chiamate. L’obiettivo è evitare che le rigidità burocratiche e la difficoltà nel reperire alloggi penalizzino ancora di più le strutture sanitarie di montagna.

«Sono termini particolarmente stringenti, in alcuni casi limitati a sole 24 o 48 ore, per formalizzare l’accettazione dell’incarico - afferma la consigliera Bosin - che rischiano di allontanare i professionisti invece di attrarli, specialmente nelle valli a forte vocazione turistica dove trovare una sistemazione abitativa rappresenta un ostacolo rilevante».

La risposta dell’assessore Tonina

L’assessore alla salute Mario Tonina, compagno di partito della consigliera fiemmese, ha chiarito che il termine di sole 24 ore non viene applicato in via ordinaria. Ha però riconosciuto che succede in circostanze specifiche, come per la graduatoria citata. L’assessore ha preso l’impegno formale di approfondire il tema con Asuit, per valutare correttivi e modalità più funzionali per le prossime selezioni.

«Non possiamo permetterci che le nostre valli subiscano un doppio svantaggio - dice Bosin -. Da un lato i presidi ospedalieri periferici scontano da tempo una pesante carenza di organico, dall’altro si impongono a medici e infermieri tempi di decisione talmente ristretti da rendere quasi impossibile organizzare il trasferimento e individuare un alloggio in territori ad alta tensione abitativa. Concedere qualche giorno in più non compromette la continuità assistenziale, ma rappresenta una misura di buonsenso per favorire realmente la copertura dei posti vacanti».

Un passaggio chiave dell’intervento ha riguardato proprio l’ospedale di Fiemme. Qui la carenza di personale infermieristico pesa sia sui carichi di lavoro degli operatori in servizio sia sull’attesa riattivazione di attività essenziali per la comunità, prima fra tutte l’endoscopia digestiva.

Nuovo ospedale, la documentazione è consultabile

Sempre a proposito dell’ospedale di Fiemme: da ieri e per i prossimi 45 giorni è consultabile la documentazione sulla localizzazione di massima del nuovo ospedale che si vuole costruire. Si trova sul sito www.urbanistica.provincia.tn.it e all’Umse Pianificazione territoriale di livello provinciale, in via Mantova 67 a Trento. Chiunque può consultarla, chiedere informazioni e presentare osservazioni all’indirizzo umse.pianificazione@pec.provincia.tn.it.

«Per localizzazione di massima si intende la predisposizione di un documento descrittivo di individuazione delle tematiche, a partire da quella sanitaria, e degli obiettivi che ne declinano la complessità per un approccio sistemico strutturato in strategie e quindi in criteri localizzativi» si legge nell’avviso.