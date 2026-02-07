TESERO. Incidente nel tratto della strada comunale tra Lago di Tesero e Tesero, dove due pullman che trasportavano turisti e visitatori diretti alle Olimpiadi si sono scontrati mentre procedevano nella stessa direzione, lungo una salita.



Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi si sarebbe fermato per un guasto. Nel tentativo di tornare indietro, il pullman avrebbe impattato con un secondo mezzo più piccolo che stava arrivando.



Il bilancio è di due feriti lievi. Tutti i turisti sono stati fatti scendere dai pullman e hanno poi proseguito verso la destinazione su altri mezzi o a piedi. Il tratto di strada risulta al momento chiuso. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco volontari di Tesero, i permanenti di Trento, la polizia stradale e la polizia locale di Predazzo.