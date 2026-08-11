TESERO. Le fiamme tornano a interessare i boschi sopra Tesero. Un nuovo incendio è stato segnalato nella mattinata di oggi, martedì 11 agosto, nella Val di Lagorai, non lontano dal confine con l’Alpe Cermis.

L’allarme è scattato attorno alle 11 e ha fatto partire immediatamente le operazioni di spegnimento. A preoccupare è soprattutto il fatto che si tratta della stessa area interessata dal rogo dello scorso 30 luglio.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco volontari di Tesero e Cavalese. Alle squadre impegnate da terra si è aggiunto l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento.