MOENA. Incidente nel pomeriggio di oggi, 21 luglio 2026, sulla SS346 al chilometro 1, in località Campagnola, nel territorio di Moena. Un autocarro frigo adibito al trasporto di alimenti destinati a un hotel è finito contro il guardrail dopo essersi mosso autonomamente mentre era parcheggiato in pendenza.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente aveva lasciato il mezzo in sosta nei pressi di un albergo e stava sistemando del materiale all'interno del cassone. Per cause in corso di accertamento, il camion ha iniziato a muoversi prendendo progressivamente velocità lungo la strada.

L'autista ha tentato di fermare il mezzo, ma durante la manovra è sceso dal camion ancora in movimento. Nella concitazione è stato colpito dallo sportello aperto del veicolo, è caduto a terra e ha riportato diverse lesioni. L'autocarro ha quindi proseguito la sua corsa fino a schiantarsi contro il guardrail, dove si è arrestato.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Moena, i Vigili del fuoco volontari di Moena e i sanitari di Trentino Emergenza, con il supporto dell'elisoccorso. Le condizioni del ferito sono in fase di valutazione, mentre i rilievi sono affidati alla polizia locale, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.