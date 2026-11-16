TESERO. Impugnare al Tar l'inesistenza di una delibera è una bella impresa. Ma è questo ciò che l'apicoltore e imprenditore Armando Monsorno è costretto a fare, per contestare il mancato rilascio della deroga urbanistica alla costruzione della nuova sede della sua azienda agricola Maso delle Erbe, da parte del Comune di Tesero.

Appunto perché una delibera in realtà non è stata perfezionata (punto al centro del ricorso) né pubblicata all'albo del Comune, per conto dell'azienda agricola l'avvocato Andrea Lorenzi ha depositato due giorni fa il ricorso chiedendo l'annullamento del punto 8 del verbale di deliberazione del consiglio comunale del 14 settembre, «nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati, compreso il preavviso di rigetto del 13 ottobre 2026 e le note a firma del segretario comunale del 28 settembre e del 12 ottobre».

Brevemente, va ricordato che l'azienda - operativa dal 2003 - gestisce circa 260 arnie e si è ingrandita integrando l'attività di allevamento degli insetti impollinatori e la produzione di miele con quella di propoli, polline e pappa reale, a cui dal 2016 ha fatto seguito lo sviluppo di una linea di cosmesi e di integratori messi a punto nella sede del Laboratorio al Naturale, sempre di Armando Monsorno.

Privo di un magazzino adeguato, di una sala di smielatura e di altri locali funzionali alla sua apicoltura, Monsorno ha fatto sviluppare un progetto per realizzare una sede aziendale su alcuni terreni di proprietà a Tesero. Dopo un primo parere negativo, si è arrivati al disegno di un magazzino ipogeo, che ha ottenuto parere positivo da parte della sottocommissione Cup e dell'Ufficio piste ciclabili per l'interferenza con il tracciato limitrofo ai terreni.

Ma il 14 settembre scorso la deroga urbanistica, necessaria perché la costruzione ricade in area agricola, si è arenata in consiglio comunale: tre consiglieri di minoranza si sono allontanati, mentre la maggioranza si è divisa a metà, con cinque consiglieri favorevoli alla deroga e cinque contrari alla realizzazione della nuova costruzione per motivi che adesso vengono contestati, impugnando direttamente il verbale della seduta.

Infatti, la delibera di diniego non è mai stata pubblicata: a fronte della domanda di accesso agli atti di Monsorno, il segretario comunale il 28 settembre ha scritto che «nel corso della seduta consigliare non è assunta una delibera di diniego. La proposta sottoposta al Consiglio comunale, finalizzata al rilascio della concessione in deroga, non ha ottenuto il numero dei voti favorevole necessari per la sua approvazione e, conseguentemente, non si è perfezionata alcuna deliberazione. Pertanto, non essendosi formato un distinto provvedimento deliberativo di mancato accoglimento, non esiste una delibera da pubblicare all'Albo Pretorio avente tale contenuto».

Una risposta ritenuta "incredibile" nel ricorso, a fronte del fatto che invece Monsorno è riuscito a procurarsi la proposta di delibera favorevole all'accoglimento della deroga e che su questo atto il responsabile del Servizio di Edilizia Privata aveva reso parere positivo. Inoltre, a Monsorno è stata consegnata anche la "dichiarazione di voto" con la quale cinque consiglieri comunali spiegavano perché avrebbero votato contro la deroga.

Per l'avvocato Lorenzi, questo modo di procedere costituisce una violazione della legge sul procedimento amministrativo: «È pacifico che la competenza ad esprimersi sulla richiesta di deroga fa capo al Consiglio Comunale, ma è altrettanto pacifico che se il Consiglio ritiene di non accordare la deroga deve essere formato un atto deliberativo di carattere negativo il quale dovrà (per poter essere ritenuto legittimo) contenere l'esplicitazione delle ragioni per le quali il Consiglio, a fronte dell'istanza motivata avanzata da parte del privato, ritiene di non poter accordare l'autorizzazione alla deroga. Nel caso di specie, l'unico documento che l'azienda può impugnare è il verbale del Consiglio Comunale al quale non ha fatto incredibilmente seguito la formazione di un atto deliberativo negativo».