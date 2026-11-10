VAL DI FASSA - Oltre a tanti benefici, il turismo è causa di disagi. Lo sanno bene in val di Fassa, dove nei periodi di alta stagione il traffico intasa le strade e le auto che procedono a rilento inquinano il territorio. Per questo, ha spiegato il conseier de procura (un assessore, in sostanza) del Comun general de Fascia Matteo Iori, è giusto offrire dei servizi ai residenti, oltre che ai turisti.

È nata così, dalla collaborazione fra Comun General de Fascia, Apt di Fassa e i comuni della valle, l’iniziativa che consente a chi abita da Canazei a Moena di utilizzare lo skibus in modo gratuito. Il servizio turistico già attivo sarà dunque esteso anche alla popolazione locale, con l’obiettivo di provare a diminuire, almeno in minima parte, il traffico presente sul territorio.

«L’Apt della val di Fassa vuole porre attenzione non solo verso i turisti, ma anche nei confronti della realtà locale, creando nuove iniziative e sinergie - ha detto il vicepresidente dell’Azienda di promozione turistica Filippo Debertol – durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio - Siamo consapevoli che la mobilità è un grosso problema per la valle di Fassa, quindi cerchiamo di intervenire a tutti i livelli per risolvere la questione». È stato spiegato come il servizio skibus abbia un costo totale di 2 milioni di euro. È finanziato per 420.000 euro dal Comun General de Fascia, per 400.000 da un contributo della Provincia e per 350.000 dalla vendita dei biglietti a chi utilizza il servizio, mentre la parte rimanente è a carico dell’Apt.

I residenti potranno così recarsi in uno degli uffici Apt presenti in valle, muniti di carta d’identità, e richiedere il pass. L’iniziativa partirà i primi di dicembre e proseguirà fino a Pasqua. Il servizio skibus conta 13 linee, con una frequenza di passaggi di circa 30 minuti, e viene svolto con 30 mezzi.

«Una bella iniziativa per dare un segnale che il turismo si spende anche a favore dei residenti e dà loro qualcosa in cambio - commenta il procurador del Comun general de Fascia, Edoardo Felicetti - Negli anni scorsi c’erano abbonamenti convenzionati per chi vive sul territorio, ma essere riusciti a dare il servizio completamente gratuito è la cosa più positiva. Ora speriamo che i fassani siano portati a lasciare a casa l’automobile e a scegliere lo skibus, quando possibile: ne beneficerebbero sia il traffico che l’ambiente».