SÈN JAN - Secondo la leggenda i Krampus rappresentano dei demoni sconfitti da San Nicola e diventati suoi servitori. Una tradizione molto diffusa prevede che nella serata del 5 dicembre, vigilia del giorno dedicato al santo, i Krampus accompagnino per le strade San Nicolò. Ma questi esseri demoniaci sfilano sempre più spesso anche in altri periodi, per la felicità della gente che arriva in massa per assistere allo spettacolo di queste figure mascherate con pelli, corna e campanacci, armate di fruste o catene.

Capita però che chi indossa una maschera si senta catapultato in un mondo privo di regole, mettendo in mostra la violenza, importunando i passanti o creando intralcio alla circolazione dei veicoli. È successo anche a San Giovanni di Fassa, dove nelle ultime edizioni della Festa di San Nicolò sono stati segnalati degli episodi sgradevoli da parte di alcuni figuranti travestiti. Un ragazzo, scappando, si ruppe addirittura un piede. Un altro, spaventato, scappò e si dovettero chiamare i vigili del fuoco per ritrovarlo. Per non parlare dei bambini terrorizzati da queste maschere (bellissime, artisticamente parlando).

Così il sindaco di Sèn Jan Giulio Florian ha deciso di mettere un freno a questo far west e, sulla scia di quanto fatto l'anno scorso, nella giornata di ieri ha firmato un'ordinanza per regolamentare le giornate dal 4 al 6 dicembre.

Ricordando l'art 85 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) che vieta la comparizione mascherata in luogo pubblico, tranne che con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ha ordinato l'identificazione delle persone mascherate da "Krampus" che gireranno sul territorio comunale.

«Le persone e/o chi esercita la potestà genitoriale delle persone che girano sul territorio comunale mascherate da Krampus - si legge nella delibera firmata dal sindaco Florian - devono presentare, preventivamente, presso l'Ufficio di Polizia Locale, apposita dichiarazione per la loro identificazione, in seguito alla quale verrà rilasciato un apposito numero personale di riconoscimento da apporre sulla cintura del travestimento in maniera ben visibile».

Spostandoci in val di Fiemme, sabato a Cavalese ci sarà la Quarta notte dei Krampus. Una sfilata (partenza ore 18) in cui prenderanno parte 23 gruppi di Trentino e Alto Adige, invadendo il centro del paese dando vita a uno spettacolo suggestivo. Con campanacci, catene e motoseghe, uno spaventoso show che inaugura la stagione invernale in val di Fiemme. Il percorso dei Krampus sarà transennato e si svilupperà da piazza Dante a piazza Italia, passando lungo tutta via Bronzetti. Davanti alla chiesa di San Sebastiano ogni gruppo verrà presentato dallo speaker e potrà dare sfoggio di tutta la sua mostruosità, tra fiamme, musica ad alto volume, luci stroboscopiche. A partire dalle ore 16 piazza Fiera ospita il "Krampus village" con punti gastronomici e bevande.

Considerata la grande affluenza prevista, l'organizzazione consiglia di parcheggiare nel fondovalle (piazzale di fondovalle degli impianti del Cermis, lungo la SS232) e salire in paese con la cabinovia. Gli impianti saranno aperti con orario continuato fino alle 23 (costo 5 euro andata e ritorno). A scanso di equivoci l'Apt di Fiemme fa sapere, sul suo sito, che l'evento non è adatto a bambini piccoli.