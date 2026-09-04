MOENA. Una catasta di legna è stata avvolta dalle fiamme all’alba di oggi, venerdì 4 settembre, in località Ronchi, lungo la statale 346 che conduce al Passo San Pellegrino. L’allarme è scattato poco dopo le 5.30.

Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco volontari di Moena. L’incendio è divampato nei pressi della partenza della cabinovia Ronchi-Passo Lusia, in una zona circondata dalla vegetazione.

Le squadre hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo e impedire alle fiamme di raggiungere il bosco circostante. L’intervento ha consentito di mettere sotto controllo l’incendio e procedere successivamente alle operazioni di spegnimento e bonifica.

Era stato allertato anche il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Vigo di Fassa, ma il suo intervento non si è reso necessario.