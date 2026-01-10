LAGO DI TESERO. È stato inaugurato oggi il nuovo Stadio del Fondo “Fabio Canal”, infrastruttura d’avanguardia per lo sci nordico realizzata con un investimento complessivo di 20,77 milioni di euro. L’impianto, situato in Val di Fiemme, sarà uno dei cuori dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e resterà poi a disposizione del territorio. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha sottolineato il valore strategico dell’opera per lo sport e l’accessibilità, definendo lo stadio un simbolo della vocazione internazionale della valle.



L’intervento è frutto della collaborazione tra Stato, Comune di Tesero e Provincia autonoma di Trento. Il sindaco Massimiliano Deflorian ha richiamato il lungo percorso sportivo avviato con Franco Nones e il ruolo decisivo di volontari, dirigenti e tecnici. Presente anche il questore di Trento Nicola Zupo, insieme a rappresentanti istituzionali e sportivi: dal Coni Trento al CIP Trento, fino alle federazioni, che hanno evidenziato il valore inclusivo dell’impianto e la sua funzione educativa per i giovani e per lo sport paralimpico.



Il progetto ha ridisegnato lo stadio sotto il profilo funzionale e tecnologico. Sono stati realizzati nuovi volumi e spazi interrati per spogliatoi e skiroom, un moderno centro federale per test e preparazione, e recuperati gli edifici esistenti con interventi su coperture, impianti e aree di servizio. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità, alla polifunzionalità e all’accessibilità, con soluzioni pensate per l’uso quotidiano oltre i grandi eventi.



Rinnovate integralmente anche piste e infrastrutture: tracciati adeguati agli standard FIS, impianto di innevamento potenziato, nuova illuminazione e reti dati per le produzioni televisive. Arredi e allestimenti di ultima generazione completano l’opera. Lo stadio “Fabio Canal” si propone così come eredità duratura dei Giochi, destinata a ospitare competizioni internazionali, allenamenti e attività per la comunità, rafforzando il ruolo di Lago di Tesero tra i centri mondiali dello sci nordico.