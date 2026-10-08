CANAZEI. Un brindisi a 2.950 metri di altitudine, circondati dalle vette più spettacolari delle Dolomiti. Sabato 17 ottobre torna sul Sass Pordoi il Simposio Top Wine 2950, considerato la degustazione di vini più alta del mondo. Giunto alla 26ª edizione, l'appuntamento porterà sulla Terrazza delle Dolomiti alcune delle migliori produzioni enologiche del Trentino Alto Adige, affiancate da etichette provenienti da altre regioni italiane e dalla Francia. Un'esperienza che unisce il piacere del vino a un panorama straordinario, dalla Marmolada al Sassolungo, dalle Tofane alle Pale di San Martino.

Dalle 10 alle 17, appassionati, esperti e curiosi potranno raggiungere la vetta con la funivia del Sass Pordoi e partecipare alle degustazioni. Numerose le cantine presenti, tra cui Alois Lageder, Baron Longo, Cantina Bolzano, Cantina Kaltern, Cantina Merano, Cantina Terlano, Cantina Andriano, Fondazione Edmund Mach, Dorigati, Pfitscher e Vivallis. Spazio anche ai vini del Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia, dell'azienda Leuta di Cortona e a una selezione di etichette francesi.

Ad accompagnare i calici ci sarà anche una proposta gastronomica d'eccellenza. Lo chef Giovanni Gabrielli del Rifugio Maria preparerà per l'occasione il tradizionale piatto Top Wine, affiancato dalle monoporzioni realizzate dall'Associazione Charming Italian Chef. L'evento sarà anticipato venerdì 16 ottobre, dalle 14 alle 16.30, dalla masterclass Irpinia: Vini e Territorio, condotta da Roberto Anesi, miglior sommelier AIS 2017. Protagonisti dell'incontro saranno il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino e il Taurasi.

Per partecipare al Simposio Top Wine di sabato 17 ottobre il costo è di 85 euro, comprensivi della risalita in funivia e della proposta gastronomica. La masterclass di venerdì 16 ottobre costa invece 60 euro, con la risalita inclusa. Per entrambi gli appuntamenti è prevista la prenotazione obbligatoria.