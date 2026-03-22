CAVALESE. «Esperienza in toto positiva. Dall'assistenza durante la gravidanza, all'accoglienza in reparto durante il travaglio. L'ostetrica che mi ha assistito durante il parto è stata magica. Competente anche se giovane, mi ha sempre assecondato e mai invasiva. Di grande aiuto, mi ha ascoltato molto e mi è sempre stata vicina. Parto meraviglioso. Un ricordo che rimarrà indelebile per sempre. Le ostetriche al suo seguito lo stesso. Premurose, di aiuto e competenti».



L'ultima recensione su bestbirth.it, datata mercoledì, recita così. Il sito internet è simile a TripAdvisor, solo che invece che recensire ristoranti, hotel e bed and breakfast dà giudizi sui punti nascita ospedalieri presenti in tutta Italia, con ventimila testimonianze raccolte. Al primo posto della classifica di BestBirth c'è l'Ospedale di Cavalese.



Classifica che tiene conto degli ospedali con un numero di recensioni che siano almeno il 4% dei parti. La struttura fiemmese negli ultimi anni ha avuto una storia complicata, con chiusure del punto nascita dovute alla carenza strutturale di personale medico (ginecologi e anestesisti) e al mancato raggiungimento dei numeri minimi di parti annui imposti dagli standard di sicurezza nazionali. Le chiusure sono spesso state temporanee, con un frequente ricorso a medici gettonisti.



Nel 2024 Cavalese aveva dato qualche segnale positivo di tenuta con 170 parti, mentre nel 2025 si è fermato a 154 (il tasso di tagli cesarei è stato del 14.9%), con un fine anno che ha visto l'ultimo nato il 22 dicembre e ben 9 giorni di sala da parto desolatamente vuota e nessun nuovo bimbo in culla.



Se sulla quantità di parti si può discutere, sembra essere la qualità a fare la differenza all'interno del nosocomio fiemmese, che - secondo il sito internet di cui stiamo parlando - ha ottime prestazioni per quanto riguarda la qualità percepita dell'assistenza al parto (voto 9,8 su 10), qualità dell'assistenza all'allattamento (8.6), accoglienza ed empatia (9,4) e privacy durante la nascita (9,7).



La valutazione complessiva per l'Ospedale di Cavalese, mettendo insieme le 25 recensioni totali, è di 9.9. Dietro, nella classifica degli ospedali più apprezzati, ci sono quelli di Belluno (9,7), Bonaria di San Gavino (provincia del Medio Campidano, 9,7), M.G. Vanini di Roma (9,6) e il Causa Pia Luvini di Cittiglio a Varese (9,6).



Ad ideare il sito internet e la classifica è stata Alessandra Bellasio, ostetrica e mamma di un bimbo, che dopo aver lavorato all'ospedale Sant'Anna di Como ha aperto la sua pagina Instagram (dove ha 478.000 follower) e fondato, nel 2021, UniMamma, la piattaforma online per la maternità.



Sul web e i suoi canali social offre consigli, corsi e videocorsi, raccogliendo intorno a sé una numerosa e vivace community di future neomamme, che desiderano vivere la loro maternità con responsabilità, ma senza lo stigma del sacrificio. «BestBirth - spiega Alessandra Bellasio - nasce dal mio desiderio, come ostetrica e donna, di offrire uno strumento che finora mancava: uno spazio accessibile e rispettoso, dove chi ha vissuto un parto possa condividere la propria esperienza in modo autentico».