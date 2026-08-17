CAVALESE. Sette automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza durante i controlli straordinari organizzati dai carabinieri della Compagnia di Cavalese nel weekend di Ferragosto. In un caso l'etilometro ha registrato un valore che ha raggiunto 2,5 grammi per litro, cinque volte il limite consentito per la generalità dei conducenti.

I militari hanno rafforzato la presenza sulle principali strade della zona e nelle località maggiormente frequentate dai turisti, concentrando l'attenzione soprattutto sulla sicurezza della circolazione e sulla prevenzione degli incidenti durante le giornate caratterizzate da maggiori spostamenti.

Al termine degli accertamenti, sette persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Trento. I controlli con l'etilometro hanno fatto emergere valori superiori ai limiti previsti e, secondo quanto riferito dai carabinieri, i casi hanno riguardato soprattutto giovani.

I controlli sulle strade proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ulteriori servizi dedicati al contrasto della guida sotto l'effetto dell'alcol e delle altre condotte considerate pericolose per la sicurezza della circolazione.