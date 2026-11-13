CASTELLO DI FIEMME. Una donna anziana è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, nella piazza di Castello di Fiemme. La donna, residente in paese, stava raggiungendo la propria automobile quando è stata urtata da un'auto che dalla strada principale si stava immettendo nella piazza.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Castello di Fiemme, il personale sanitario e l'elisoccorso. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sono gravi.