TRENTO. Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, lungo la statale 612. Poco dopo le 11, al bivio Carbonare, all'altezza del chilometro 35, si sono scontrati frontalmente un camion adibito alla raccolta dei rifiuti e un furgone che trasportava generi alimentari.

L'impatto è stato molto violento. I due conducenti sono rimasti incastrati negli abitacoli e per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Sul posto sono intervenuti i corpi dei vigili del fuoco volontari di Capriana, Molina di Fiemme e Cavalese.

Sono stati allertati anche i sanitari con due ambulanze e l'elicottero di Trentino Emergenza decollato da Trento. Dal capoluogo è arrivata inoltre l'autogru del Corpo permanente dei vigili del fuoco per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, la statale 612 è stata chiusa al traffico tra Cembra e Stramentizzo. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e la gestione della viabilità sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Cavalese.