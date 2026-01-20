MOENA. Intervento dei vigili del fuoco volontari di Moena nella mattinata di oggi, 20 gennaio, per un incendio sviluppatosi dalla canna fumaria di un’abitazione situata in Strada de pont de mur. L’allarme è scattato alle 10.04 e ha portato all’immediata attivazione delle squadre di emergenza.



Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state circoscritte in breve tempo, evitando che l’incendio potesse propagarsi e coinvolgere la copertura dell’edificio. La situazione è stata messa sotto controllo senza conseguenze per le persone presenti e senza la necessità di evacuazioni.



I vigili del fuoco volontari sono rimasti impegnati per circa un’ora nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza. Le attività hanno incluso controlli approfonditi con termocamera ed esplosimetro negli appartamenti sottostanti, per escludere la presenza di focolai residui o accumuli di gas.



In via precauzionale è stato allertato anche il corpo dei vigili del fuoco volontari di Pozza di Fassa, il cui intervento non si è tuttavia reso necessario.