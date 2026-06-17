CANAZEI. Prosegue la giornata nera per i motociclisti sulle strade del Trentino. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno, un altro incidente si è verificato a Penia di Canazei, lungo la statale 641 del Passo Fedaia, dove un motociclista di 57 anni è rimasto ferito dopo essere caduto mentre percorreva l'arteria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo. In considerazione della dinamica dell'incidente è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Il 57enne, che secondo le prime informazioni è sempre rimasto cosciente, è stato quindi trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.