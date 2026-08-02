CANAZEI. Giornata di intenso lavoro quella di ieri, primo agosto, per i Vigili del Fuoco Volontari di Canazei, impegnati in una serie di interventi che hanno interessato il territorio nel corso di sabato, in coincidenza con il periodo di massimo afflusso turistico in Val di Fassa.

In mattinata le squadre sono intervenute per un incidente stradale lungo la SS48 delle Dolomiti, in direzione del Passo Pordoi. Nel primo pomeriggio è stato invece effettuato un soccorso a una persona coinvolta in un incidente sulla pista ciclabile.

Nel corso della giornata i volontari hanno inoltre eseguito tre bonifiche di nidi di imenotteri, tra vespe e calabroni, interventi che aumentano sensibilmente durante i mesi estivi. In serata, infine, è stato richiesto un soccorso tecnico nella zona del Lupo Bianco.

Dal comando dei Vigili del Fuoco Volontari di Canazei viene evidenziato come l'elevata presenza di turisti comporti un incremento delle richieste di intervento sia sulle strade sia lungo i sentieri e nelle aree di montagna. Nonostante il numero elevato di chiamate, il corpo ha garantito la copertura dei servizi richiesti nel corso dell'intera giornata.