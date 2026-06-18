PREDAZZO. Un uomo del posto, nato nel 1959, è rimasto ferito nella mattinata di giovedì 18 giugno mentre si trovava da solo nei boschi in località Fol, nel comune di Predazzo, impegnato in lavori di taglio della legna. L'allarme al Numero unico per le emergenze 112 è scattato intorno alle 9 dopo la segnalazione di un familiare, contattato poco prima dall'infortunato. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe riportato un trauma cranico e altri possibili traumi compatibili con una caduta lungo un pendio particolarmente ripido, caratterizzato dalla presenza di numerosi tronchi secchi.



Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari giunti con un'ambulanza. Le squadre di soccorso hanno raggiunto la zona dell'incidente percorrendo una strada forestale nelle vicinanze.



Dopo l'arrivo dell'elicottero, il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria hanno preso in carico l'uomo, provvedendo alla sua stabilizzazione. Per consentire il recupero in sicurezza con il verricello, l'infortunato è stato calato per alcuni metri più a valle. Una volta issato a bordo del velivolo, è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure e gli accertamenti del caso.