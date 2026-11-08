VAL DI FIEMME. Un infortunio sul lavoro che è diventato anche una tragedia familiare. Si è chiusa con un patteggiamento la vicenda della morte del boscaiolo Vasile Florin Simon, 25 anni, arrivato in Val di Fiemme dalla Romania. L’imputato, ossia la persona accusata di aver causato il decesso, è lo zio della vittima: dieci mesi e venti giorni è la pena concordata nel patteggiamento. L'assicurazione dell'azienda per cui lavoravano entrambi ha risarcito il padre e i fratelli della vittima con un milione di euro



La morte di Vasile destò profonda impressione nella comunità, sia per la giovane età della vittima sia perché si trattò dell'ennesimo incidente sul lavoro, nei boschi. A perdere la vita era stato un giovane arrivato in Trentino per avere una occupazione e, grazie allo stipendio, aiutare la sua numerosa famiglia rimasta in Romania.



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