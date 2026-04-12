Muore sulle curve del passo S. Pellegrino: la vittima è un ragazzo di 24 anni
L'incidente è avvenuto verso le 16 e 30 di sabato 11 aprile sulla strada che porta a Falcade, in località Zingari, nel comune di Soraga. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare il ragazzo. Il giovane era insieme ad alcuni amici quando ha perso il controllo della sua moto. Fatale l'urto violento contro un albero. Sul posto l'elicottero del Suem 118 veneto
SORAGA. Con le prime giornate di sole e temperature miti le strade si sono riempite di motociclisti. È ieri, 11 aprile, purtroppo, si è registrata la prima vittima della stagione. Pietro Serafin, 24 anni, di Mestre è morto lungo la strada che scende da passo S.Pellegrino verso Falcade, proprio sul confine tra Trentino e Veneto, in località Zingari, nel comune di Soraga.
Secondo le testimonianze di due amici Serafin ha perso il controllo della sua Kawasaki ed è finito contro un albero.
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