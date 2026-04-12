Muore sulle curve del passo S. Pellegrino: la vittima è un ragazzo di 24 anni

SORAGA. Con le prime giornate di sole e temperature miti le strade si sono riempite di motociclisti. È ieri, 11 aprile, purtroppo, si è registrata la prima vittima della stagione. Pietro Serafin, 24 anni, di Mestre è morto lungo la strada che scende da passo S.Pellegrino verso Falcade, proprio sul confine tra Trentino e Veneto, in località Zingari, nel comune di Soraga.



Secondo le testimonianze di due amici Serafin ha perso il controllo della sua Kawasaki ed è finito contro un albero.



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