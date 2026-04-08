Val di Fiemme in lutto, venerdì l’ultimo saluto a Werner Degiampietro

CAVALESE. Profondo è il cordoglio in val di Fiemme e in tutto il Trentino per la scomparsa di Werner Degiampietro, 46 anni, agente della Polizia di Stato, soccorritore sulle piste e scialpinista molto esperto. Degiampietro è morto stamattina, 8 aprile, dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata in modo spontaneo, con ogni probabilità a causa degli sbalzi termici degli ultimi giorni.

La tragedia si è consumata a quota 2.370 metri, sul versante nord del Castel di Bombasel, nella zona del Cermis. L’improvviso distacco di neve non ha lasciato scampo al 46enne, molto conosciuto e stimato per la sua esperienza in montagna e per l’impegno nel soccorso piste.

Lascia la moglie Ines e i figli Thomas e Nicholas, oltre ai familiari e ai tanti amici che in queste ore si stringono attorno alla famiglia. Numerosi i messaggi di vicinanza anche da parte del mondo del soccorso e della comunità locale, profondamente colpita dalla tragedia.

I funerali si terranno venerdì 10 aprile alle 14 nella chiesa parrocchiale di Ziano di Fiemme, preceduti dal rosario alle 13.30. La salma sarà poi tumulata nel cimitero del paese. La camera ardente è stata allestita all’ospedale di Fiemme, mentre una messa di suffragio è prevista per sabato 11 aprile alle 18.30.