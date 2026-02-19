Milano Cortina: 300 droni in val di Fiemme per la cerimonia di chiusura

TESERO. Trecento droni domenica a Tesero per la cerimonia di chiusura dei giochi invernali Milano Cortina: è l'addio che la val di Fiemme e il Trentino tribunato alla rassegna a cinque cerchi. E' la prima volta, informano l'Apt Fiemme Cembra e del Comune di Tesero, che viene contabilizzata una simile concentrazione di velivoli senza pilota.



Lo spettacolo dei droni è in programma un'ora e mezzo dopo l'avvio della festa (dalle 18) per la chiusura dell'olimpiade con la sfilata nelle vie del paese della Banda Storta, una formazione di musicisti e in qualche modo anche per celebrare l'Unione sportiva Cornacci di Tesero, che da 80 anni "contribuisce alla crescita sportiva dei giovani della comunità, organizzando corsi e manifestazioni sportive nel paese".



Da un prato sotto la zona Pedonda, dopo le 19.30 decollerà la flotta dei 300 droni che disegnerà coreografie luminose nel cielo sopra piazza Cesare Battisti, seguendo una base musicale. Lo spettacolo durerà 10 minuti.



I droni, coordinati da sofisticati sistemi di controllo, si muoveranno in sincronia per creare figure, simboli e scritte dedicate ai giochi olimpici, a Tesero e alla Val di Fiemme, rivelando sia la vocazione sportiva sia quella musicale, anche attraverso riferimenti espliciti alle “foreste dei violini”, quelle di abeti rossi scelti anche da Stradivari per i propri famosi strumenti musicali. Nel cielo apparirà anche un messaggio di pace.