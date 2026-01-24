Marcialonga, un sabato di vigilia all’insegna della neve e della solidarietà e con oltre 700 giovani fondisti

MOENA/CAVALESE. Una bella spolverata di bianco sulle vallate di Fiemme e di Fassa nella notte dell’antivigilia e la Marcialonga regala una nuova splendida cartolina. Neve col benvenuto di turisti e operatori turistici, un po’ meno da skimen e fondisti. Nel pomeriggio ha fatto capolino il sole, un inno a sport e solidarietà in Val di Fassa!

Così è entrata nel vivo e all’insegna della neve la 53.a Marcialonga che oggi tra mattina e pomeriggio ha messo in scena gli appuntamenti giovanili Minimarcialonga, Marcialonga Baby, Young e Stars. Tanti eventi e altrettanto divertimento alla vigilia, ma domani occhi puntati sui 70 km da Moena a Cavalese, tra bisonti ed élite e con uno sguardo al meteo.

Una vera e propria parata di stelle ha caratterizzato la Marcialonga Stars, la non competitiva organizzata in collaborazione con la LILT trentina - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e la Scuola Alpina della Guardia di Finanza, che ha unito per una buona causa protagonisti dal mondo sportivo, politico e culturale.

Al via quest’anno a Pozza di Fassa si sono mischiati tra i partecipanti personalità come l’olimpionica Antonella Confortola al fianco del marito Jonathan Wyatt, pluri-campione mondiale di corsa in montagna, quindi Marco Alberello, Angelo Corradini, Cristian Zorzi, Pietro De Godenz, Lorenzo Delladio, presidente di Confindustria Trento appena rientrato dalla Dakar, con l’immancabile ed emozionante presenza del presidente LILT Mario Cristofolini, uno dei quattro storici fondatori della Marcialonga.

Proprio quando la neve e le nuvole hanno iniziato a fare spazio ai raggi del sole, i numerosi partecipanti sono scattati allo zero del countdown pronunciato dal presidente Tiziano Romito accompagnato dalla sempre sorridente Soreghina, Pamela Croce.

Tra chi ha optato per le ciaspole e chi per gli sci da fondo, i primi a tagliare il traguardo sono stati Pierluigi Orler e Antonella Confortola con gli sci e Stefano Dalvai e Valentina Andreus con le ciaspole. Come primo classificato della categoria sci maschile, a Pierluigi Orler è andato anche lo speciale “premio Lorenzo Lucianer”, in ricordo del giornalista RAI che è sempre stato vicino alla LILT e alla Marcialonga Stars.















































































Marcialonga, un sabato spettacolare. Le foto più belle (Foto Newspower)

Un sabato non solo di “stelle” ma anche di oltre 700 giovani fondisti che sono scesi sulle piste fassane, a partire dai piccoli sciatori della Marcialonga Baby, quindi i giovanissimi dai 6 ai 12 anni impegnati nella 39.a MiniMarcialonga, fino agli U14 e U16 della Marcialonga Young. Dopo la Stars si sono cimentati i 400 minimarcialonghisti incitati dal folto pubblico di famiglie.

Per la speciale occasione sono stati tre gli apripista d’eccezione che hanno tracciato i 2 km di percorso per i piccoli fondisti, le ex azzurre Antonella Confortola e Chiara Costazza, e il campione olimpico Cristian Zorzi. Divertenti gli scambi di battute poco prima del via: “Speriamo non abbiano sciolinato altrimenti ci asfaltano!” ha esclamato Zorzi, e infatti Francesco Carrara è arrivato proprio alle loro spalle. A bordo pista non è mancato il supporto del pubblico, quello delle grandi occasioni, che ha incitato l’allegra ed energica massa dei marcialonghisti del futuro, i quali hanno dato spettacolo in tecnica classica all’insegna dello spirito d’amicizia. Al figlio d’arte Francesco Carrara e a Valeria Girardi la vittoria della MiniMarcialonga, primi a tagliare il traguardo.

Domani la 53.a Marcialonga parte alle 8 da Moena e prima delle 11 si attende l’arrivo dei migliori a Cavalese. Tutti però a consultare il meteo fino all’ultimo, la scelta di sci e scioline è condizionata da eventuali nevicate, ma soprattutto dalle differenze di neve e di temperatura tra Val di Fassa e Val di Fiemme.