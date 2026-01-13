Val di Fiemme e giornalismo trentino in lutto: si è spenta la voce di Luciano Chinetti

CAVALESE. «Dopo due settimane d'ospedale, sono tornato finalmente a casa. Un'esperienza davvero importante e impegnativa, ma che grazie alla bravura, alla professionalità dei medici del reparto di medicina dell'ospedale di Cavalese mi ha rimesso un po' in sesto e mi ha risollevato nel fisico e nella mente». Così scriveva un mese e mezzo fa Luciano Chinetti, con riconoscenza e stima per il trattamento ricevuto. Luciano se n'è andato ieri, 12 gennaio, a pochi giorni (era l'Epifania) dall'aver compiuto 82 anni.



L'Adige saluta così uno dei suoi collaboratori. Negli scorsi mesi le sue mail non arrivavano più. Le notizie da Cavalese erano poi riprese, ma solo per pochi giorni. Ieri Luciano Chinetti se n'è andato, salutato dalla moglie Alma, la sorella Luisa, il fratello Paolo e il resto della famiglia.



Luciano di professione era maestro elementare. Il suo impegno nell'informazione locale era stato certificato dalla consegna, nel marzo del 2023, di un attestato di benemerenza da parte dell'allora sindaco di Cavalese Sergio Finato.



Il funerale avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Cavalese domani, alle ore 14.