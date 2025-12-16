Operaio investito da un furgone in un cantiere a Ziano di Fiemme

TRENTO. Un nuovo infortunio sul lavoro si è verificato in Trentino nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre. L’episodio è avvenuto in un cantiere stradale a Ziano di Fiemme, dove un operaio di 45 anni è stato urtato da un furgone, riportando traumi all’addome e al torace.

L’intervento dei soccorsi è scattato attorno alle 15.30. In base a una prima ricostruzione, il lavoratore stava effettuando operazioni di posa dei cavi per la fibra ottica quando il mezzo lo ha investito. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari, i vigili del fuoco e l’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale di Cavalese: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri e i tecnici dell’ispettorato del lavoro, incaricati di chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.